"دبي للشركات العائلية" يصدر أول دليل لمستشاري الشركات العائلية بالإمارة

دبي في 28 يوليو /وام/ أصدر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، أول دليل إرشادي يضم سجلاً متكاملاً لمستشاري الشركات العائلية في دبي، وذلك بهدف تمكين الشركات العائلية من الحصول بفعالية وكفاءة على الخدمات الاستشارية المتخصصة في كافة المجالات الحيوية المرتبطة بمختلف المحاور الإدارية والتشغيلية.

ويوفر الدليل وسيلة فعالة لتطوير آليات ربط الشركات العائلية بـ 56 من المستشارين المتخصصين بالشركات العائلية، حيث يتضمن مجموعة متنوعة من المستشارين المتمرسين في مجال الشركات العائلية ضمن فئتين، تتمثل الأولى في المستشارين الذي يتمتعون بخبرة عملية واسعة في مجال استشارات الشركات العائلية، بالإضافة إلى المستشارين من حملة شهادة استشارات الشركات العائلية وشهادة استشارات الثروات العائلية التي يقدمها المركز بالتعاون والشراكة مع معهد الشركات العائلية "FFI".

وسيتم تقديم الدليل للشركات العائلية الراغبة في الاستفادة من الخبرات الاستشارية المتخصصة لمساعدتها في اختيار الاستشاريين المتخصصين في مختلف المجالات الإدارية والقطاعات الاقتصادية، بما يشمل عمليات إعداد أطر الحوكمة العائلية والمؤسسية وإعادة الهيكلة وتخطيط التعاقب القيادي والاندماج والاستحواذ، والوساطة وحل النزاعات وغيرها.

ويضم الدليل ملفاً تعريفياً لكل مستشار متخصص بالشركات العائلية، بما يشمل نبذة مختصرة عن السيرة المهنية والشهادات الاستشارية المرتبطة بأعمال الشركات العائلية، بالإضافة إلى المجالات والقطاعات التخصصية وقنوات التواصل المباشر.

وكان مركز دبي للشركات العائلية قد أطلق عام 2023 برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين، وذلك بالتعاون والشراكة مع معهد الشركات العائلية، المؤسسة الدولية الرائدة في مجال الأبحاث والدراسات ومبادرات الريادة الفكرية الخاصة بالشركات العائلية.

ويوفر برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين شهاداتٍ واعتمادٍ للمستشارين المؤهلين الذين يمكن أن تساهم خبراتهم في تعزيز تنافسية واستدامة الشركات العائلية.

وطوّر المركز نظام اعتماد وإصدار للشهادات لمستشاري الشركات العائلية بالتعاون مع المعهد من أجل تطوير قائمة معتمدة للمستشارين الذين يمكن للشركات العائلية اللجوء لخبراتهم عند الحاجة.

وتتيح الشراكة لأعضاء مركز دبي للشركات العائلية فرصة الاشتراك في برنامج شهادات شبكة التعليم العالمية ”GEN” التابعة له، الذي يشمل شهادة استشارات الشركات العائلية “CFBA”، وشهادة استشارات الثروات العائلية ”CFWA”.

وسيستفيد المشاركون في البرنامج من فرص تطوير مهاراتهم لخدمة عملائهم من الشركات العائلية بشكلٍ أفضل.