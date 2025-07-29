البديوي: الاجتماع الوزاري الخليجي المشترك يؤكد دعم مبادرة السعودية لتنفيذ حل الدولتين

نيويورك في 28 يوليو/ وام / أكد معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم أن الاجتماع الوزاري الخليجي المشترك يأتي تأكيدا لدعم مبادرة المملكة العربية السعودية بتأسيس التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين وبحث الجهود المشتركة الرامية لحل القضية الفلسطينية.

وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان أن ذلك جاء عقب مشاركة البديوي في اجتماع تنسيقي على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين في المقر الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف البيان أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ناقشوا خلال الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة والتنسيق بشأن الموضوعات المطروحة في المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين.

وبحث الوزراء التطورات الإنسانية في القطاع وخاصة في ظل الأوضاع غير المسبوقة التي أدت إلى نقص حاد في المساعدات الإنسانية بسبب تعنت وحصار قوات الاحتلال الإسرائيلي واستخدامها لسياسة التجويع ضد الشعب في قطاع غزة المخالفة للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والأممية كافة.

ودعا البديوي إلى بذل الجهود الإقليمية والدولية بالتعاون مع الدول والمنظمات والمؤسسات في العالم لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية كافة بشكل عاجل ومن دون قيود.

-خلا-.