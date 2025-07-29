الإمارات تحصد 3 ميداليات في مونديال الدراجات المائية ببلجيكا

بروكسل في 29 يوليو/ وام/ حقق بطلا الإمارات علي آل علي، ومحمد محسن ثلاث ميداليات، بواقع فضيتين وبرونزية، في الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية 2025.

وتم تنظيم الجولة أمس ، في بحيرات "أو دو هور" في مملكة بلجيكا، بمشاركة 200 متسابق يمثلون 33 دولة.

وتقام البطولة سنوياً عبر ثلاث جولات رئيسية في كل من اليابان، وبلجيكا، وتايلاند، وتشهد مشاركة أكثر من 200 متسابق يمثلون خمسة قارات في مختلف الفئات.

ونجح المتسابق علي آل علي بحصد فضيتين في فئتي المبتدئين، بينما أحرز محمد محسن برونزية فئة المخضرمين، واضطر المتسابق أحمد الطاير للانسحاب نتيجة عطل فني، وخرج سيف الشويهي من السباق بعد تعرضه لحادث بسيط خلال إحدى الجولات.

وصعد آل علي إلى المركز الثاني في الترتيب العام العالمي، ليعزز حظوظه في المنافسة على اللقب خلال الجولة الختامية في مدينة باتايا التايلاندية يوم 17 ديسمبر المقبل.