شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي لأنحاء متفرقة في غزة

غزة في 29 يوليو/ وام/ استشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم “الثلاثاء”، في قصف الطائرات الإسرائيلية لمناطق عدة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد مواطنين فلسطينيين، وإصابة آخرين، جراء قصف إسرائيلي لشقة سكنية غرب مدينة غزة.

وأضافت المصادر أن 8 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب 11 آخرين، في قصف إسرائيلي لمنزل شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، مشيرة إلى استشهاد أربعة فلسطينيين، وإصابة آخرين، جراء قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة الميناء بمواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتواصل المدفعية الإسرائيلية قصف مناطق متفرقة شرق مدينة غزة، لا سيما في حي التفاح.

وحسب مصادر طبية، فقد استشهد 30 فلسطينيا، الليلة الماضية، جراء قصف إسرائيلي لمنازل بمنطقة المخيم الجديد شمال النصيرات.

ومنذ السابع أكتوبر 2023، بدأت القوات الإسرائيلية عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 59.921 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 145.233 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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