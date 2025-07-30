زلزال بقوة 8.8 درجة في روسيا يتسبب بتسونامي .. وتحذيرات في عدة دول

عواصم في 30 يوليو/ وام/ ضربت أمواج مد عاتية “تسونامي”، المناطق الساحلية في جزر الكوريل الروسية وجزيرة هوكايدو في اليابان، جراء الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا اليوم “الأربعاء”، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وانطلقت صافرات التحذير من تسونامي في هونولولو، وطلب من السكان التوجه إلى مناطق مرتفعة.

وذكرت هيئة الجيوفيزياء التابعة لأكاديمية العلوم الروسية أن الزلزال، الذي وقع قبالة شبه جزيرة "كامتشاتكا" هو الأقوى منذ 1952، وأدى إلى موجات "تسونامي" خطيرة على طول الساحل.

وقالت إنه تم تسجيل 30 هزة أرضية إضافية في أعقاب الزلزال الرئيسي، لافتة إلى أن الهزات تراوحت شدتها بين درجتين وخمس درجات.

وتوقعت حدوث هزات ارتدادية قوية ربما تصل قوتها إلى 7.5 درجة، كما توقعت أن تستمر الهزات الارتدادية الكبيرة والملحوظة التي تصل قوتها إلى 7.5 درجة لمدة شهر آخر على الأقل.

من جهتها ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن أول موجة تسونامي، بارتفاع نحو 30 سنتيمترا، وصلت إلى مدينة نيمورو على الساحل الشرقي لجزيرة هوكايدو.

من ناحيته قال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، إن موجات بارتفاع يتراوح بين متر وثلاثة أمتار فوق مستوى المد قد تضرب بعض المناطق الساحلية في هاواي وتشيلي واليابان وجزر سليمان، وقد تتجاوز الموجات ارتفاع 3 أمتار في بعض المناطق الساحلية في روسيا والإكوادور.

من جانبها حذرت إدارة الطوارئ في ولاية أوريجون الأمريكية، من أن موجات تسونامي صغيرة من المتوقع أن تصل إلى الساحل بارتفاع يتراوح بين 30 و60 سنتيمترا، ودعت المواطنين إلى تجنب الشواطئ والموانئ والمراسي، والبقاء في أماكن آمنة بعيدا عن الساحل حتى رفع التحذير.

كما صدرت تحذيرات مشابهة على طول الساحل الغربي لأمريكا الشمالية، من مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية مرورا بولاية واشنطن وحتى كاليفورنيا.

وأصدر خفر السواحل الأمريكي في أوقيانوسيا أمرًا لجميع السفن التجارية بإخلاء جميع الموانئ التجارية في هاواي، مع إغلاق جميع الموانئ أمام حركة السفن القادمة.

من ناحيتها أصدرت هيئة الجيوفيزيائية الإندونيسية، في بيان لها، تحذيرًا من أن موجات "تسونامي" بارتفاع أقل من 0.5 متر قد تصل بعد ظهر اليوم الأربعاء إلى بعض المدن والبلدات الساحلية في منطقة بابوا ومقاطعة مالوكو الشمالية ومقاطعة سولاويسي الجنوبية.

فيما نصحت هيئة الزلازل الفلبينية بالابتعاد عن الشواطئ في المناطق الساحلية المواجهة للمحيط الهادي اليوم، إذ من المتوقع أن تشهد هذه المناطق أمواج "تسونامي" بارتفاع أقل من متر جراء الزلزال.

وبلغت قوة الأولية 8 درجات حسب هيئات الزلازل في اليابان والولايات المتحدة، ولاحقا، حدثت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تقديرها إلى 8.8 ، مشيرة إلى أن الزلزال وقع على عمق 20.7 كيلومتر، وكان مركزه على بعد نحو 119 كيلومترا جنوب شرق مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي الروسية، في شبه جزيرة كامتشاتكا.

ويعد هذا الزلزال الأقوى على مستوى العالم منذ زلزال مارس 2011 الذي ضرب شمال شرق اليابان وبلغت قوته 9 درجات، وتسبب حينها في تسونامي هائل وأدى إلى انهيارات في محطة نووية.

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