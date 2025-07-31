ترامب يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع جمهورية كوريا

واشنطن في 31 يوليو/ وام/ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع جمهورية كوريا، يشمل فرض رسوم جمركية وتوسيع الاستثمارات والتبادلات التجارية بين البلدين.

وقال ترامب، عبر منصته “تروث سوشيال”: “ لقد اتفقنا على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الكورية، فيما لن تفرض أي رسوم على الصادرات الأمريكية”.

وأضاف ترامب أن جمهورية كوريا ستستثمر 350 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن التزام كوريا بشراء غاز طبيعي مسال ومنتجات طاقة أخرى بقيمة 100 مليار دولار، إضافة إلى قبول المزيد من المنتجات الأمريكية، بما في ذلك السيارات والمنتجات الزراعية.

كما أعلن الرئيس الأميركي أنّ الرئيس الكوري سيزور واشنطن، خلال الأسبوعين المقبلين، لإجراء محادثات ثنائية.

من جهته أوضح هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، أن الرسوم الجديدة ستشمل أيضا واردات السيارات من جمهورية كوريا، والتي تعد من أبرز صادرات سيئول إلى السوق الأمريكية.

- خلا -