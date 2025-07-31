ارتفاع الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في كوريا خلال يونيو الماضي

سيئول في 31 يوليو/ وام/ ارتفع الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في جمهورية كوريا خلال شهر يونيو الماضي مقارنةً بالشهر السابق له، بينما تراجع الاستثمار في المرافق.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب" الكورية، أن الناتج الصناعي ارتفع بنسبة 1.2% الشهر الماضي، مسجلاً نموًا للشهر الثاني على التوالي، وفقًا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية، كما ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 0.5% مقارنةً بالشهر السابق خلال يونيو، فيما شهد الاستثمار في المرافق انخفاضا بنسبة 3.7% مقارنةً بالشهر السابق.

- خلا -