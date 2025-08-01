رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بنين ورئيسة الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلديهما

أبوظبي في الأول من أغسطس/ وام/ بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقيني تهنئة إلى فخامة باتريس تالون رئيس جمهورية بنين، وفخامة كارين كيلر سوتر رئيسة الاتحاد السويسري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلديهما.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس باتريس تالون، وفخامة الرئيسة كارين كيلر سوتر.