"قيض الخير" يختتم فعالياته

الفجيرة في الأول من أغسطس/وام/ اختتمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، موسمها التاسع من البرنامج المجتمعي الصيفي “قيّض الخير”بحضور نحو 1500 طفل مشارك وأسرهم .

وانطلقت فعاليات البرنامج هذا العام، تحت شعار “معاً نحو جيل رقمي يعتز بهويته المجتمعية” .

وتنوّعت فعاليات الموسم بين الورش التفاعلية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحويل الرسومات الواقعية إلى افتراضية، وتصميم الأزياء التراثية، البرمجة، استكشاف الفضاء، وقيادة الروبوتات .

وقال سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة :"نفتخر بأن قيّض الخير بات منصة مجتمعية سنوية راسخة، تنبض بالولاء والانتماء، وتواكب مستهدفات المؤسسة في خدمة المجتمع ..".

