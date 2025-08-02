استشهاد 22 فلسطينيا بينهم 12 من منتظري المساعدات

غزة في 2 أغسطس / وام / استشهد 22 مواطنا فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون فجر اليوم السبت، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية أن من بين الشهداء 12 فلسطينيا على الأقل استهدفوا بنيران إسرائيلية أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات إنسانية عند محور "نتساريم" غرب مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، قضت عائلة كاملة مكونة من 5 أفراد جراء قصف الطائرات الإسرائيلية لمنزلهم في بلدة الزوايدة.

أما في مدينة خان يونس جنوبا، فقد أدى هجوم بطائرة مسيرة وقصف مباشر استهدف خياما للنازحين إلى استشهاد 5 فلسطينيين، بينهم ثلاث نساء من عائلتي سمور وأبو حمرة.

- خلا -