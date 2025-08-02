كرة القدم المصغرة .. الإمارات تقود المشهد العربي نحو التطوير

أبوظبي في 2 أغسطس / وام / تواصل دولة الإمارات ترسيخ دورها الريادي في قيادة وتطوير رياضة كرة القدم المصغرة على الصعيد العربي، وهو ما تجسد بوضوح من خلال توليها رئاسة الاتحاد العربي للعبة اعتبارا من مايو 2025، عقب أول تشكيل رسمي له.

وتأكيدا على هذه المكانة، تستضيف الإمارات المقر الرئيسي للاتحاد، إلى جانب فوزها بحق تنظيم النسخة الأولى من البطولة العربية عام 2026، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الاتحادات العربية لدولة الإمارات، وقدرتها على قيادة التحول المنشود للعبة وتطوير آفاقها عربيا ودوليا.

وتعزيزا لهذا الدور، تدخل اللعبة في مرحلة جديدة مع إعلان "اتحاد الإمارات للجميع" عن إطلاق مسابقتي الدوري والكأس للموسم المقبل 2025 - 2026، حيث يندرج هذا الإعلان ضمن إستراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تقديم نموذج عربي مميز في نشر اللعبة وتطويرها، وإقامة مسابقات منظمة، وتأهيل كوادر فنية وإدارية قادرة على إدارة الأندية والبطولات بكفاءة عالية، بما يعزز مكانة الدولة كمنصة إقليمية للرياضات النوعية.

وتستند هذه الريادة الحالية على نجاحات عالمية سابقة، أبرزها الاستضافة الناجحة للنسخة الرابعة من كأس العالم لكرة القدم المصغرة في إمارة رأس الخيمة عام 2023، ضمن خطوة إستراتيجية من الاتحاد الدولي للعبة تهدف إلى تعزيز انتشارها في المنطقة، بالنظر إلى الموقع الجغرافي الحيوي للدولة، ومكانتها الرائدة على خارطة الرياضة العالمية.

وتأتي هذه الجهود الإماراتية مواكبة للنمو العالمي الكبير الذي تشهده كرة القدم المصغرة، فوفقا لبيانات الاتحاد الدولي، تمارس اللعبة حاليا في 144 دولة، وتمتلك ما بين 70 إلى 75% من دول العالم اتحادات وطنية معترف بها، مع توقعات بزيادة هذه النسبة في السنوات القادمة.

وتلعب بطولة العالم لكرة القدم المصغرة كل عامين بمشاركة منتخبات من مختلف القارات، وبمشاركة 6 لاعبين لكل فريق، على ملاعب ذات أبعاد أصغر من ملاعب كرة القدم التقليدية، باستخدام عشب صناعي وشبكة علوية لمنع خروج الكرة.

وفي تطور مهم، أقرّت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في اجتماعها الأخير بأذربيجان نظام التأهل للنسخة السادسة من المونديال عام 2027 عبر البطولات القارية، ومنها كأس آسيا، وكأس أفريقيا، إلى جانب البطولة العربية المقرر تنظيمها في دولة الإمارات عام 2026.

وحظيت هذه الريادة بإشادة واسعة من الشخصيات القيادية في اللعبة، حيث أكد سعيد العاجل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا، أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً ملحوظاً للعبة، في ظل الإقبال المتزايد على ممارستها، والدعم الرسمي من الاتحادات الوطنية، واهتمام وسائل الإعلام، إلى جانب ظهور مواهب واعدة في مختلف الدول العربية والخليجية.

وأوضح العاجل أن تأسيس الاتحاد العربي حظي بدعم كبير من الاتحاد الدولي واعتماد رسمي من اتحاد الاتحادات العربية، ما يمثل انطلاقة قوية لنشر اللعبة وتوسيع قاعدتها في العالم العربي، انطلاقاً من القيم الرياضية الجامعة، ودورها في توطيد العلاقات الثقافية والإنسانية بين الشعوب.

واعتبر أشرف بن صالحة، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، رئيس الكونفدرالية الأفريقية، أن ما تشهده اللعبة من توسع وتطور يعكس نجاح الشراكة بين الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والوطنية، متوقعاً نمواً أكبر في شعبيتها خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل الأرقام القياسية في الحضور الجماهيري والمشاهدات العالمية لبطولات اللعبة.

وأشار عادل صليبيخ، أمين السر العام في الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة، إلى أن اللعبة شهدت تطوراً لافتاً منذ انطلاق أول نسخة من المونديال عام 2015 في الولايات المتحدة، مؤكداً اهتمام مملكة البحرين باستضافة النسخة السادسة من البطولة في 2027، بعد مشاركة ناجحة لمنتخبها في نسخة أذربيجان.

وبهذه الجهود المتكاملة، تجسد دولة الإمارات دورها المحوري في رسم ملامح مستقبل كرة القدم المصغرة، وتحقيق نقلة نوعية تواكب الاهتمام العالمي المتزايد بهذه اللعبة، وترسخ مكانتها كوجهة رياضية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.