اليابان تسجل أعلى درجة حرارة في شهر يوليو منذ 127 عاما

طوكيو في 2 أغسطس / وام / أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن شهر يوليو2025 سجل أعلى متوسط لدرجات الحرارة في البلاد على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات عام 1898، في ظل موجات حر شديدة يؤكد العلماء ارتباطها بالتغير المناخي العالمي.

ووفقا للوكالة، تجاوز متوسط الحرارة المعدل الطبيعي بمقدار 2.89 درجة مئوية، محطما الرقم القياسي السابق المسجل في يوليو 2024، ويمثل هذا العام الثالث على التوالي الذي يسجل فيه الأرخبيل أعلى درجات حرارة لشهر يوليو في تاريخه.

وشهدت اليابان الأربعاء الماضي حرارة قياسية وصلت الى 41.2 درجة مئوية في منطقة هيوغو الغربية، بعد أن شهدت البلاد في يونيو أعلى درجة حرارة مسجلة لمثل هذا الشهر.

وحذرت وكالة الأرصاد من استمرار موجات الحر الشديدة خلال الشهر المقبل، مشيرة إلى أن هذه الظواهر تأتي مصحوبة بتغيرات مناخية أخرى، مثل انتهاء موسم الأمطار مبكرا بثلاثة أسابيع في غرب البلاد.

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