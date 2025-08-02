العراق يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لمحطة كهرباء بيجي الغازية

بغداد في 2 أغسطس / وام / أطلق رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الأعمال التنفيذية للمرحلة الأولى من محطة كهرباء بيجي الغازية الثانية في محافظة صلاح الدين، وهو مشروع إستراتيجي سيعزز الشبكة الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 1014 ميغاواط.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السوداني قوله خلال إطلاق المشروع أن الحكومة تواصل جهودها لتطوير ملف الطاقة، معتبرا إياه "قاعدة لأي خطة تنموية شاملة"، وأوضح أن الحكومة رصدت التخصيصات المالية اللازمة لتطوير جميع قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع لتحسين إنتاج الطاقة في عموم البلاد.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، سيتم تنفيذ المشروع من قبل ائتلاف يضم شركتي "سيمنس" الألمانية للطاقة و"CSCEC" الصينية، حيث يتضمن العقد إعادة تأهيل 6 وحدات توليد غازية، ومن المقرر أن تدخل أول وحدتين الخدمة خلال 27 شهرا، على أن تتبعها بقية الوحدات تباعا.

كما يشمل المشروع إنشاء شبكات جديدة لتصريف الأحمال ورفد الشبكة الوطنية بـ 6 خطوط جهد 400 كيلوفولت، بالإضافة إلى 16 خطا جديدا بجهد 132 كيلوفولت لخدمة محافظة صلاح الدين بشكل خاص.

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