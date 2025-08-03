خدمات ومبادرات نوعية في جناح "اقتصادية عجمان" بمهرجان الرطب والعسل

عجمان في 3 يوليو / وام / شهد جناح دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان إقبالا لافتا من زوار "مهرجان ليوا عجمان للرطب و العسل 2025"، الذين توافدوا للاستفادة من مجموعة الخدمات والمبادرات النوعية التي تقدمها الدائرة.

وقال سعادة سيف أحمد السويدي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إن هذه المشاركة الفعالة لا تستقطب فقط المزارعين و النحالين المشاركين في المهرجان فحسب، بل تمثل فرصة للقاء أصحاب المهن التراثية العريقة والمزارعين لمعرفة احتياجاتهم ودعمهم.

وأكد السويدي أن مشاركة الدائرة تأتي ضمن جهودها لتعزيز حضورها في الفعاليات المحلية ذات البعد التراثي والاجتماعي واستثمار هذه المنصات للتواصل المباشر مع أفراد المجتمع وتشجيعهم على خوض تجربة ريادة الأعمال، مثمنا جهود دائرة التنمية السياحية في تنظيم هذا الحدث التراثي الذي يعبّر عن هوية مجتمعنا وارتباطه بالموروث الإماراتي.

وتستعرض "اقتصادية عجمان" من خلال جناحها خدمات ومبادرات رائدة أبرزها برنامج "تعزيز وريادة" لدعم وتمكين رواد الأعمال إلى جانب تقديم خدمات التراخيص الاقتصادية، ومبادرات حماية المستهلك، والرد على استفسارات الجمهور وتقديم الدعم اللازم للزوار والمشاركين.