حريق بخزان وقود روسي ومقتل مدني بخاركيف في أحدث تصعيد بين موسكو وكييف

موسكو، كييف في 3 أغسطس / وام / شهدت الساعات الماضية تصعيدا كبيرا في الهجمات الجوية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بينما تسببت الغارات الروسية بسقوط ضحايا في منطقة خاركيف، تزامنا مع تحذير جديد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تسجيل انفجارات قرب محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن دفاعاتها الجوية دمرت 93 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق، منها 60 فوق البحر الأسود و18 فوق مقاطعة فورونيج، وذلك حسبما نقلت وكالة ريا نوفوستي.

وأعلن عمدة مدينة سوتشي الروسية، أندريه بروشونين، عن اندلاع حريق في خزان وقود بالمدينة فجر اليوم جراء اصطدام حطام طائرة مسيرة به، مؤكدا عدم وقوع إصابات.

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" نقلا عن مسؤولين محليين، بأن غارات جوية روسية استهدفت مدينتي تشوهويف وبالاكليا في منطقة خاركيف ليلة الأحد، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدة منازل.

وأعلن فيتالي كارابانوف، رئيس الإدارة العسكرية في بالاكليا، مقتل شخص واحد نتيجة قصف طائرة مسيرة لمنزل، بينما أبلغت عمدة تشوهويف عن تضرر مبان ومعاناة ثلاث نساء من ردود فعل إجهادية حادة.

وعلى صعيد متصل بالأمن النووي، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تسجيل انفجارات وتصاعد للدخان أمس السبت من منشأة مساعدة تقع على بعد 1200 متر من محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

ونقلت "أوكرينفورم" عن المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، دعوته مجددا إلى "أقصى درجات ضبط النفس العسكري" قرب المنشآت النووية لمنع خطر وقوع حادث نووي.

وتأتي هذه التطورات بعد خطاب للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء السبت، أكد فيه أن عمليات بلاده بعيدة المدى على الأراضي الروسية "ستستمر"، وأن روسيا "ستتلقى ردودا عادلة" إذا أطالت أمد الحرب، وفقا لوكالة "أوكرينفورم".

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قد أفادت مساء السبت بوقوع 104 اشتباكات قتالية على طول الجبهة، كان أشرسها في قطاع بوكروفسك.

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