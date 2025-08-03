أكثر من 456 مليار دولار إجمالي الناتج الخليجي بالأسعار الثابتة

مسقط في 3 أغسطس / وام / ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 3.3 % ليصل إلى 456.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 442.3 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وأظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 70.6 % مقابل 29.4 % للأنشطة النفطية.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس في الربع الرابع من 2024 نموا بلغ واحدا بالمائة، حيث سجل في الربع الثالث ما قيمته 452.2 مليار دولار أمريكي.

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