وسط نشاط بركاني .. 11 هزة أرضية أحدثها بقوة 7 درجات تضرب الشرق الأقصى الروسي

موسكو في 3 أغسطس / وام / ضرب زلزال قوي جزر كوريل الروسية اليوم، حيث قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بـ 7 درجات بينما قدره المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بـ 6.7 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومترات.

يأتي ذلك فيما تواصل الهزات الأرضية ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي، حيث سجلت أجهزة الرصد الروسية 10 هزات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، بلغت قوة أعنفها 6.2 درجة.

وتعد هذه الهزات استمرارا لنشاط زلزالي مكثف شهد تسجيل أكثر من 120 هزة ارتدادية منذ أن ضرب زلزال مدمر بقوة 8.8 درجة المنطقة في نهاية يوليو الماضي، وصف بأنه الأقوى منذ عام 1952.

وكان علماء روسي قد رجحوا بأن يكون الزلزال الضخم الذي هز المنطقة الأسبوع الماضي وراء إيقاظ بركان "كراشينينيكوف" الخامد منذ 600 عام ليقذف عموداً من الرماد بارتفاع 6000 متر، مما أدى إلى إصدار تحذير برتقالي لخطورة الموقف على حركة الطيران.