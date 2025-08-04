133.3 مليار دولار إيرادات شركات الإنترنت الكبرى بالصين خلال النصف الأول

بكين في 4 أغسطس/ وام/ أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين أن قطاع الإنترنت والخدمات ذات الصلة حافظ على نمو مطرد في الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2025، وفق ما أعلنته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وبحسب البيانات، سجلت الشركات الصينية الكبرى العاملة في هذا المجال إيرادات إجمالية بلغت 961.3 مليار يوان “نحو 133.3 مليار دولار أمريكي” ، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 3.1 % على أساس سنوي، ما يمثل تسارعا في وتيرة النمو بمقدار 2.2 نقطة مئوية مقارنة بالفترة من يناير إلى مايو الماضيين.

في حين، بلغ إجمالي الأرباح المجمعة لتلك الشركات 74.32 مليار يوان، بانخفاض نسبته 8.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما واصل القطاع ضخ استثمارات مستقرة في البحث والتطوير، حيث بلغت النفقات المخصصة لهذا المجال 48.56 مليار يوان خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة سنوية قدرها 2.6 %.

وتشير الشركات الصينية الكبرى العاملة في مجال الإنترنت والخدمات ذات الصلة، إلى الشركات التي لا تقل الإيرادات السنوية من الأعمال الرئيسية لكل منها في هذا القطاع عن 20 مليون يوان.

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