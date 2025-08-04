"أبوظبي للشراع الحديث" يواصل استعداداته للمشاركة في "بطولة إلكا"

مسقط في 4 أغسطس/ وام/ سجل فريق أبوظبي للشراع الحديث أرقاما قياسية في الاختبارات البحرية الحالية، المقامة بمنطقة رأس الحد الساحلية في سلطنة عمان، استعدادا للمشاركة في بطولة إلكا 4 الدولية، التي تستضيفها السلطنة خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري.

وتمكن أعضاء الفريق من الوصول إلى سرعات عالية على الزوارق الشراعية بلغت 30 كيلومترا في الساعة، برغم التحديات المناخية، إذ بلغت سرعة الرياح 24 عقدة، مع ارتفاع مستوى الأمواج إلى مترين، وسط أجواء بحرية مثالية تراوحت فيها درجات الحرارة بين 25 و28 درجة مئوية.

ويواصل الفريق تنفيذ برنامجه التدريبي المكثف مع اقتراب العد التنازلي للبطولة، ويتضمن قطع مسافات يومية تقدر بنحو 40 كيلومتراً، عبر تدريبات متواصلة لمدة 5 ساعات يوميا.

ويضم فريق أبوظبي لفئة إلكا 4 ، 8 متسابقين من المواهب الوطنية، وهم عبد الله يحيى الزبيدي، وعبد الله محمد النيادي، وعمر قيس قنديل، وعبد الله فهد المهيري، وصالح حسن الحمادي، وعبد الرحمن عبد الله البحري، وعبد الله يوسف الحمادي، وسيف طارق المرزوقي، بإشراف المدرب باتريك لوتموسكي.