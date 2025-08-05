تركمانستان تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالدول النامية غير الساحلية

نيويورك في 4 أغسطس/وام/ تعقد الأمم المتحدة غدا في تركمانستان مؤتمرها الثالث المعني بالدول النامية غير الساحلية بمشاركة بمشاركة الأمين العام

ورؤساء دول ووزراء ومستثمرين وبرلمانيين دعما لـ 32 دولة نامية غير ساحلية حول العالم تواجه تحديات كبيرة بسبب افتقارها إلى الوصول إلى البحر.

وسيشمل جدول أعمال المؤتمر، الذي يعقد مرة واحدة كل 10 سنوات، عقد جلسات عامة وخمس موائد مستديرة رفيعة المستوى، ومنتدى للقطاع الخاص، وستتركز مداولاته على سبل تعزيز بناء الشراكات وتعزيز الاستثمار و تعزيز حرية النقل، وإنشاء ممرات تجارية أكثر ذكاء، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتوفير تمويل جديد لدعم آفاق التنمية لـ 570 مليون شخص يعيشون في تلك الدول غير الساحلية.

وتشير التقارير العالمية إلى أن الدول غير الساحلية تواجه تكاليف تجارة أعلى بنسبة تصل إلى 74% مقارنة بالمتوسط العالمي، ويستغرق نقل البضائع عبر الحدود ضعف الوقت المُستغرق في الدول الساحلية، ولا تتعدى حصتها 1.2% من التجارة العالمية.

ويعد برنامج عمل "أوازا" للفترة 2024 - 2034، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، محورا أساسيا للمؤتمر، وسيبحث خمسة مجالات ذات أولوية: التحول الهيكلي، البنية التحتية والاتصال، تسهيل التجارة، التكامل الإقليمي، وبناء القدرة على الصمود، مدعومة بخمس مبادرات رئيسية، وهي إنشاء مرفق عالمي للاستثمار في البنية التحتية لسد فجوات التمويل، وإنشاء مراكز إقليمية للبحوث الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي، وإنشاء لجنة رفيعة المستوى تابعة للأمم المتحدة معنية بحرية العبور، لضمان تدفقات أكثر سلاسة عبر الحدود، وأيضا إنشاء مبادرات الاتصال الرقمي لسد الفجوة الرقمية، وبرنامج عمل تجاري مخصص للدول النامية غير الساحلية في منظمة التجارة العالمية.

مق/زي