مسؤول أممي : صور المتضورين جوعًا في غزة مؤلمٌة للغاية

نيويورك في 4 أغسطس/ وام/ قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك إن صور الناس الذين يتضورون جوعًا في غزة مؤلمٌة للغاية ولا يُطاق معتبرا الوصول إلى هذه المرحلة يُعدُّ إهانةً لإنسانيتنا الجماعية، وهو يُذكِّرنا مرةً أخرى بضرورة إنهاء العنف نهائيًا، ويجب أن يكون إنقاذ الأرواح أولويةً للجميع .

ولفت إلى أن "إسرائيل تواصل فرض قيودٍ صارمة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والمساعدات المسموح بدخولها لا ترقى إلى مستوى الاحتياجات"..

وشدد في بيان أصدره تورك اليوم على ضرورة أن تسمح إسرائيل فورًا بتسهيل مرور كمياتٍ كافيةٍ من الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين بسرعةٍ ودون عوائق، وذلك لتجنُّب المزيد من المعاناة والخسائر في الأرواح، مؤكدا على إن حرمان المدنيين من الغذاء قد يُعَدُّ جريمة حرب، وربما جريمةً ضد الإنسانية.

وقال "لقد كررتُ مرارًا وتكرارًا ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن وجميع المعتقلين تعسفيًا، ويجب معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، وعدم استخدامهم كأوراق مساومة".

مق/زي