نمو صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في الصين

بكين في 5 أغسطس/ وام/ سجلت الصين نموا في الإيرادات والأرباح بصناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات على أساس سنوي، خلال النصف الأول من عام 2025.

وأوضحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن الإيرادات المجمعة للصناعة بلغت 7.059 تريليون يوان “حوالي 988.65 مليار دولار أمريكي” ، خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 11.9% على أساس سنوي، بينما ارتفع إجمالي أرباح الصناعة بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 858.1 مليار يوان.

وأفادت بأن صادرات الصناعة حافظت على اتجاه النمو خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، محققة نموًا بنسبة 5.3% على أساس سنوي لتصل إلى 28.3 مليار دولار أمريكي.

وأظهرت البيانات التفصيلية لوزارة الصناعة الصينية، أنه خلال الفترة ما بين شهري يناير ويونيو الماضيين، حافظ إجمالي إيرادات القطاع الفرعي لخدمات تكنولوجيا المعلومات على نمو مزدوج الرقم بنسبة 12.9% على أساس سنوي ليصل إلى 4.84 تريليون يوان، وهو ما يمثل 68.5% من الإيرادات المجمعة للصناعة بأكملها.

وارتفعت الإيرادات المجمعة لخدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، وتصميم الدوائر المتكاملة بنسبتي 12.1% و18.8% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

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