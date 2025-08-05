ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا في يوليو

سيئول في 5 أغسطس/ وام/ أعلن بنك كوريا المركزي، اليوم الثلاثاء، أن احتياطي النقد الأجنبي لجمهورية كوريا شهد زيادة للشهر الثاني على التوالي في يوليو الماضي، نظرا لزيادة عوائد الاستثمار وإصدار سندات جديدة لتثبيت سعر الصرف الأجنبي.

وبلغ احتياطي النقد الأجنبي للبلاد 411.33 مليار دولار أمريكي في نهاية يوليو، بزيادة 1.13 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه، وفقا للبيانات بنك كوريا المركزي.

وقالت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية، تعد هذه هي زيادة للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفع المبلغ من أدنى مستوى له خلال نحو 5 سنوات بعد سلسلة خسائر استمرت شهرين في يونيو.

ووصلت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، إلى 365.1 مليار دولار في نهاية يوليو بزيادة 6.56 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه، وشكلت 88.8% من الاحتياطيات الأجنبية.

وزاد وضع الاحتياطي للبلاد لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 1.2% ليصل إلى 4.52 مليار دولار في نهاية يوليو.

وكانت جمهورية كوريا في المركز العاشر عالميا في نهاية يونيو الماضي من حيث حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

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