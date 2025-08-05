"الشامخة" تتصدر الشوط الرئيسي في اليوم الرابع من مهرجان العين لسباقات الهجن

العين في 5 أغسطس/ وام/ تصدرت "الشامخة" لحمد سرحان حمد الدرعي، مراحل الشوط الرئيسي الأول في اليوم الرابع من منافسات الجولة الثانية لـ مهرجان العين لسباقات الهجن 2025، وتمكنت من الفوز وقطع المسافة المخصصة لفئة الأبكار في زمن قدره 4:32:14 دقيقة.

وشهد ميدان الروضة بالعين، صباح اليوم، إقامة السباق التمهيدي الثاني لفئة اللقايا لمسافة 3 كم، بمشاركة واسعة من ملاك الهجن من أبناء دول الخليج.

وحققت "النادر" لظافر راشد سويدان الكتبي المركز الأول في الشوط الثاني بزمن بلغ 4:29:95 دقيقة.

وشهد الشوط الثالث تألق "بينونة"، لمحمد عبدالله كردوس العامري التي أنهت بزمن قدره 4:33:96 دقيقة، وخطفت "طاري، لسهيل سعيد سالم الوهيبي الأنظار في الشوط الرابع، مسجلة 4:31:21 دقيقة.

وحسمت "الظبي" لعلي سعيد علي الصدارة في الشوط الخامس بزمن قدره 4:35:02 دقيقة، وحققت "متعبه" لـخليفة ضبيب سليمان الشامسي لقب الشوط السادس بزمن قدره 4:31:58 دقيقة.

وقدم "مطفي"، لـحميد محمد سعيد الدرعي أداءً مميزاً في الشوط السابع، وحقق "أفضل توقيت" في السباق، مسجلاً 4:26:82 دقيقة.

وشهد الشوط الثامن، فوز "خيره"، لـسالم سليم سالم الجحافي، بالمركز الأول بزمن قدره 4:31:34 دقيقة، بينما أهدت "الحذرة"، مالكها سالم أحمد بالوتيه العامري ناموس الشوط التاسع، بزمن قدره 4:33:34 دقيقة.

وانتزع "الأنضر"، لمبارك خليفة ضبيب الشامسي المركز الأول في الشوط العاشر بزمن قدره 4:30:48 دقيقة، كما حققت "هدوء" لـجاسم سالم علي الغيلاني المركز الأول في الشوط الحادي عشر بزمن 4:30:31 دقيقة.

وتفوقت "عوايد"، لـسلطان خليفة حاسوم الدرمكي، في الشوط الثاني عشر بزمن قدره 4:34:87 دقيقة، وأهدى "مكرم" مالكه أيمن مسلم سالم الفزاري ناموس الشوط الثالث عشر بزمن قدره 4:31:18 دقيقة.

وشهد الشوط الرابع عشر، تتويج "سرابه"، لـمحمد خميس بن بدر العليلي بالمركز الأول، بزمن قدره 4:36:05 دقيقة، بينما اختتمت المنافسات بتفوق "الشبابي"، لمطر العامري في آخر الأشواط بزمن قدره 4:27:77 دقيقة.