الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تؤكد التزامها بضمان أمن كأس العالم 2026

نيويورك في 5 أغسطس/وام/ أكدت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك التزامها المشترك بجعل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 مناسبة تعكس الشراكة والقيم المشتركة بين الدول الثلاث، إلى جانب كونها احتفالا رياضيا عالميا.

جاء ذلك خلال مذكرة إعلامية مشتركة، أصدرتها حكومات الدول الثلاث اليوم عقب اجتماع ثلاثي استمر ثلاثة أيام برعاية الولايات المتحدة، وركز على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون لضمان أمن كأس العالم 2026.

شهد الاجتماع مائدة مستديرة جمعت شركات رائدة من الدول الثلاث، وفرت منصة للحوار وتبادل الحلول المبتكرة، في إطار رفع جاهزية الحكومات لمواجهة التهديدات الأمنية المتطورة.

وأكدت الدول الثلاث أن الاجتماع يمثل بداية لسلسلة فعاليات مستقبلية تعكس التزاما مشتركا بالأمن الإقليمي وضمان تنظيم بطولة كأس العالم 2026 وفق أعلى مستويات الأمان والنجاح.

- أظ - عا -