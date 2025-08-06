تراجع قياسي في شعاب الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا خلال 2024

سيدني في 6 أغسطس/ وام/ أظهر بحث للمعهد الأسترالي لعلوم البحار صدر اليوم “الأربعاء”، أن الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا عانى من أكبر تراجع في الغطاء المرجاني في اثنتين من مناطقه الثلاث خلال العام الماضي، وذلك بعد ابيضاض واسع النطاق للشعاب كان من بين الأسوأ على الإطلاق.

وقال المعهد إن الحاجز المرجاني العظيم شهد أكبر تراجع سنوي في الغطاء المرجاني في منطقتيه الشمالية والجنوبية منذ بدء مراقبته قبل 39 عاما، إذ انخفض الغطاء المرجاني بما يتراوح بين الربع والثلث بعد نمو قوي على مدى عدة سنوات.

من جهته قال مايك إيمزلي رئيس برنامج الرصد طويل الأجل في المعهد، نشهد الآن تقلبا متزايدا في مستويات الغطاء المرجاني الصلب، لافتا إلى أن هذه الظاهرة تكشفت على مدى 15 عاما الماضية وتشير إلى ضغوط على النظام البيئي.

ويمتد الحاجز المرجاني العظيم، وهو أكبر نظام بيئي حي في العالم، على مسافة 2400 كيلومتر قبالة ساحل ولاية كوينزلاند بشمال أستراليا.

ومنذ عام 2016، شهد الحاجز المرجاني العظيم خمسة فصول صيف عانى فيها من الابيضاض واسع النطاق للشعاب المرجانية، وهي ظاهرة تتحول فيها أجزاء كبيرة من الشعاب إلى اللون الأبيض بسبب الإجهاد الحراري مما يعرضها لخطر الموت.

وقال التقرير إن ما حدث خلال عام 2024 كان له أكبر أثر مسجل على الشعاب المرجانية على الإطلاق، إذ حدث ابيضاض يتراوح بين مرتفع إلى شديد بالمناطق الثلاث.

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