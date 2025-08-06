"طاقة أبوظبي" تطلق إستراتيجيتها خلال ملتقى الموظفين

أبوظبي في 6 أغسطس/ وام/ نظّمت دائرة الطاقة في أبوظبي، ملتقى الموظفين السنوي لعام 2025، تحت شعار "طاقتنا أنتم"، بحضور معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس الدائرة، وسعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل الدائرة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات وجمع من الموظفين.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص الدائرة على تعزيز التواصل المؤسسي الداخلي، وتقدير جهود موظفيها الذين يشكّلون حجر الأساس في مسيرة الإنجاز والتميّز، كما شكّل الملتقى منصة مهمة لتسليط الضوء على إستراتيجية دائرة الطاقة وتأثيرها على قطاع الطاقة والمياه والتبريد المركزي والمواد البترولية، واستعراض أبرز المبادرات والبرامج التي تعكف الدائرة على تنفيذها.

وأكد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، في كلمته خلال الملتقى، أن إستراتيجية الدائرة تمثل التزاماً راسخاً ببناء قطاع آمن ومستدام يلبي تطلعات المستقبل.

وبيّن أن الإستراتيجية ترتكز على أربعة أهداف رئيسية تشمل تأمين الإمدادات بأسعار مناسبة، وتحقيق الكفاءة في العرض والطلب، وخفض الانبعاثات الكربونية، ورفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وتطرق معاليه إلى المنصة الذكية “AD.WE ”، التي أطلقتها الدائرة بالتعاون مع الشركتين الرائدتين " إيه آي كيو" و " بريسايت" ، موضحاً أنها تمثل خطوة رائدة نحو مستقبل متكامل لإدارة الطاقة، وقفزة نوعية في كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي والنمذجة الرقمية لتحقيق الكفاءة والاستدامة في مختلف مصادر الطاقة.

وأضاف أنه تم تطوير هذه المنصة المتقدمة لتكون بمثابة مركز قيادة موحد يربط بين قطاعي الكهرباء والمياه، ويُدير منظومة الطاقة في الإمارة بكفاءة وموثوقية عالية."

وقال معاليه، إن الموظف هو المحرك الأول لكل ما تحقق من إنجازات، وما سيتم تحقيقه في المستقبل، مشدداً على التزام الدائرة المتواصل ببناء منظومة عمل مرنة ومتطورة، تواكب التغيرات وتدعم المكانة العالمية الرائدة لإمارة أبوظبي في قطاعي الطاقة والمياه.

من جهته، أوضح سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل الدائرة، أن الإستراتيجية الجديدة جاءت ثمرة تعاون موسّع شمل أكثر من 20 جهة معنية، بمشاركة 140 خبيراً يمثلون مختلف القطاعات، واستندت إلى رؤى عشرة رؤساء تنفيذيين.

وأشار إلى أن الإستراتيجية تتضمن أهدافاً طموحة، أبرزها تحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050، ورفع المخزون الإستراتيجي من المياه، وتعزيز كفاءة الطاقة على مستوى كافة القطاعات، وبناء كوادر وطنية تتمتع بقدرات رقمية عالية ومهارات مستقبلية.

من ناحيتها قدّمت الدكتورة شما آل مالك المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الإستراتيجي بالإنابة في الدائرة، عرضاً شاملاً حول إستراتيجية الدائرة والتي تمثّل خارطة طريق متكاملة تستهدف ضمان أمن الإمدادات، وتعزيز الاستدامة، ودعم التحول الذكي في القطاع، إلى جانب تعظيم القيمة الاقتصادية والاستثمارية.

واستعرضت عددا من البرامج التنفيذية الداعمة، من بينها برامج تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، وتحقيق مزيج إمداد يحقق صافي الانبعاثات الصفري، وتعزيز التبريد المستدام، وتحسين استخدام المياه المعاد تدويرها وتعزيز السلامة الوقائية في قطاع المواد البترولية.