“الإمارات للتحكيم الرياضي” يشارك في "المؤتمر العربي للرياضة والقانون"

القاهرة في 6 أغسطس/ وام/ شارك مركز الإمارات للتحكيم الرياضي في المؤتمر العربي الرابع للرياضة والقانون، الذي استضافته جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس الجاري تحت عنوان “التحكيم في المنازعات الرياضية في ضوء المستجدات الدولية”، بتنظيم وإشراف المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

ومثّل المركز في المؤتمر، سعادة الدكتور بليشة علي الكتبي المدير التنفيذي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والمستشار الدكتور معتز عفيفي عضو اللجنة الاستشارية للمركز.

شهد المؤتمر خمس جلسات على مدار أيام انعقاده، منها جلسة “ التحكيم الرياضي وسيادة الدولة في ضوء المستجدات الدولية ”، جلسة بعنوان " تسوية المنازعات الرياضية أمام محكمة التحكيم الرياضي ‘إكاس‘ ، وأخرى بعنوان " تسوية المنازعات الرياضية المتعلقة بالمنشطات وتأثيرها على المسابقات الرياضية "، إضافة إلى مناقشة محور تجارب عربية حول تسوية المنازعات الرياضية أمام مؤسسات التحكيم الوطنية.

وشارك سعادة الدكتور بليشة علي الكتبي في أعمال الجلسة الحوارية الرئيسية والتي تضمنت ستة محاور، هي واقع مراكز التحكيم الوطنية العربية ومدى فعالياتها في تسوية المنازعات الرياضية بالتطبيق على الإمارات و السعودية والكويت، وكيف يمكن تعزيز القدرة المؤسسية والفاعلية المهنية لهذه المراكز، عبر مراجعة الأطر التشريعية والنظام الأساسي لها.

كما تضمنت القواعد الإجرائية التي يتم تطبيقها أو قوائم المحكمين المعتمدة بها، ومدى تأثير لوائح وأنظمة الاتحادات الدولية على عمل مراكز التحكيم الوطنية، وآليات التنسيق بين مراكز التحكيم الوطنية، والرؤية حول العلاقة بين مراكز التحكيم الوطنية ومحكمة التحكيم الرياضي “كاس”.

وأكد الدكتور بليشة علي الكتبي، خلال الجلسة، أهمية هذه اللقاءات والفعاليات القانونية، والتي تستهدف بالبحث والتحليل والنقاش العديد من المحاور المهمة في مسيرة التحكيم الرياضي بالدول العربية، وذلك للوقوف على أبرز المستجدات التي تسهم في الارتقاء بواقع مراكز التحكيم الوطنية العربية ومدى فعالياتها في تسوية المنازعات الرياضية.

وأشار إلى أن مشاركة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، في فعاليات المؤتمر فرصة للتأكيد على خصوصية أحكام التحكيم الرياضي وماهيتها وطبيعتها المتفردة سواء في مراحل الإجراءات المختلفة أو في إصدار الأحكام.