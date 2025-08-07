البيت الأبيض : ترامب مستعد للقاء بوتين وزيلينسكي معا

واشنطن في 6 أغسطس/ وام / أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على عقد لقاء يجمعه في الوقت نفسه مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

جاء هذا الإعلان بعد تحرك دبلوماسي مكثف لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، بدأ بزيارة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو، حيث عقد اجتماعا مع الرئيس بوتين، وصفه ترامب بـ "المثمر وأحرز تقدما كبيرا"، مؤكدا أنه أطلع بعض الحلفاء الأوروبيين على مستجداته.

وعقب اجتماع موسكو مباشرة، جرى اتصال هاتفي بين ترامب وزيلينسكي، الذي أكد بدوره مشاركة عدد من القادة الأوروبيين في المكالمة، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وأكد ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال" للتواصل الإجتماعي، أن "الجميع يتفق على ضرورة إنهاء هذه الحرب"، مشددا على أن العمل لتحقيق ذلك سيستمر في الأيام والأسابيع القادمة.

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