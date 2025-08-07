12.2 % نمو صافي أرباح "أدنوك للتوزيع" في النصف الأول

أبوظبي في 7 أغسطس/ وام/ أعلنت شركة "أدنوك للتوزيع"، اليوم، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت الشركة أعلى أرباح نصف سنوية في تاريخها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، والبالغة 566 مليون دولار، بزيادة قدرها 10.0% على أساس سنوي.

وارتفع صافي أرباح الشركة عن الفترة نفسها بنسبة 12.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 358 مليون دولار، كما حققت مبيعات قياسية في كميات الوقود بلغت 7.62 مليار لتر، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 5.6% على أساس سنوي.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لـ "أدنوك للتوزيع"، إن النتائج القوية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من عام 2025 تؤكد على نجاح تنفيذ الإستراتيجية الخمسية للنمو للأعوام 2024–2028، والتي تستند إلى التميز التشغيلي والابتكار الذي يضع احتياجات العملاء في صميم أولوياته، ويؤكد النمو المستمر في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الأرباح قدرة الشركة على التوسع بكفاءة، وتحقيق قيمة مضافة، وتعزيز ريادتها في قطاع التنقل وتجارة التجزئة.

وأضاف أن الشركة تستمر في ترسيخ مكانتها في الأسواق لتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد وعوائد مجزية للمساهمين، من خلال تبني أحدث التقنيات، واستكشاف فرص جديدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق الخدمات عالية الجودة لتصل إلى عدد أكبر من المجتمعات.

وشهد قطاع التجزئة غير الوقود نمواً مضاعفاً، حيث ارتفع إجمالي أرباح القطاع بنسبة 14.9% على أساس سنوي، كما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 10.4% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام، ويعزز هذا الأداء المتميز والمستمر لقطاع التجزئة غير الوقود، الذي نما بمعدل تجاوز قطاع توزيع الوقود، تنفيذ إستراتيجية الشركة لتنويع مصادر الإيرادات وتلبية الطلب المتزايد على خدمات التجزئة، كما شهد برنامج "مكافآت أدنوك"، نمواً بنسبة 19.5% على أساس سنوي ليصل عدد أعضائه إلى 2.5 مليون تقريباً.

واستمر التوسع الإستراتيجي لشبكة محطات الخدمة التابعة لـ “أدنوك للتوزيع” بإضافة 47 محطة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المحطات إلى 940 محطة تقريباً، وتتركز غالبية المحطات الجديدة في المملكة العربية السعودية، حيثُ تستمر الشركة في تبني نموذج أعمال منخفض التكاليف الرأسمالية والمتمثل في "المحطة المملوكة للوكيل، وتديرها الشركة" والمصمم لتعزيز النمو المستدام، حيث مكّن هذا النموذج الشركة من مضاعفة عدد محطاتها في المملكة على أساس سنوي، من 69 إلى 140 محطة خدمة.

وقامت الشركة بمراجعة خطة توسعها ورفع عدد المحطات المستهدفة إلى ما بين 60 و70 محطة جديدة بحلول نهاية عام 2025، منها ما بين 50 و60 محطة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك أعلنت الشركة في مايو الماضي عن الإطلاق الرسمي لزيوت التشحيم "أدنوك فويجر" في السوق المصري، حيث أصبحت متاحة لأول مرة في العديد من نقاط البيع المستقلة في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، وتستهدف الشركة الوصول إلى 3,000 نقطة بيع في السوق المصري بحلول نهاية عام 2026.

وحققت “أدنوك للتوزيع” ، خلال النصف الأول من 2025، إنجازاً بارزاً بتوسعة شبكة "E2GO" للشحن السريع والفائق السرعة للمركبات الكهربائية إلى أكثر من 300 نقطة شحن كهربائي في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مع الاستمرار في تنفيذ خطتها لإضافة 100 نقطة شحن جديدة خلال 2025.

وضمن جهود تحولها الرقمي، اعتمد مجلس إدارة “أدنوك للتوزيع” خلال اجتماعه الأخير تطبيق "MEERAi"، أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة لشركة "أدنوك"، لمساعدة الإدارة التنفيذية على اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أسرع وأكثر فاعلية، استناداً على البيانات.

وبفضل الميزانية العمومية القوية التي تتمتع بها “أدنوك للتوزيع”، مع بلوغ نسبة معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 0.80 مرة في نهاية النصف الأول من 2025، تستمر الشركة في التزامها بسياسة توزيعات أرباح نقدية مجزية وشفافة فيما يختص بالعائدات، مع خطط لتوزيع أرباح سنوية تبلغ 700 مليون دولار- أي 20.57 فلس للسهم الواحد، أو 75% من صافي الأرباح – أيهما أعلى – حتى عام 2028.

وتمثل هذه التوزيعات عائدا سنويا يبلغ 6% تقريباً، وذلك بناء على سعر السهم البالغ 3.70 كما في 6 أغسطس 2025، ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 350 مليون دولار عن النصف الأول من عام 2025 في أكتوبر القادم، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.