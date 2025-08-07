سفير الإمارات يلتقي الأمينة العامة لرابطة دول الكاريبي لتعزيز الشراكة

بورت أوف سبين في 7 أغسطس/ وام/ التقى سعادة هزاع الكعبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوبا، بسعادة نويمي إسبينوزا مدريد، الأمينة العامة المعينة حديثًا لرابطة دول الكاريبي، وذلك في مقر أمانة الرابطة، في إطار زيارة رسمية يجريها سعادته لجمهورية ترينيداد وتوباغو.

وأكد هذا اللقاء، التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز علاقاتها مع دول منطقة الكاريبي، وحرص الدولة على توسيع آفاق التعاون في مجالات مثل التنمية المستدامة والتبادل الثقافي.

وأشار سعادة الكعبي، خلال الاجتماع، إلى العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات مع رابطة الدول الكاريبية، ولا سيما منذ حصولها على صفة مراقب في مارس 2017، معتبرًا ذلك جزءًا من التزامها الأوسع بدعم أولويات التنمية في المنطقة.

وسلط سعادته الضوء على الأهداف المشتركة بين الجانبين، في الحفاظ على النظم البيئية البحرية، والنهوض بالسياحة المستدامة، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية.

ويأتي اللقاء في إطار دور دولة الإمارات كشريك لرابطة الدول الكاريبية، حيث ناقش سعادة الكعبي وسعادة الأمينة العامة مبادرات مشتركة وبرامج تبادل واستثمارات في الطاقة النظيفة، مشيرين إلى جهود سابقة، مثل صندوق الطاقة المتجددة بين دولة الإمارات ومنطقة البحر الكاريبي، الذي أطلق عام 2017.