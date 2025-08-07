عمار بن حميد يبحث مع سفير سلوفاكيا تعزيز التعاون

عجمان في 7 أغسطس/ وام/ استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في الديوان الأميري، سعادة بافول بانيس، سفير جمهورية سلوفاكيا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بسعادة السفير السلوفاكي، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة، بما يسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سلوفاكيا.

وبحث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، مع سعادة بافول بانيس، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

من جهته، توجه سعادة السفير السلوفاكي والوفد المرافق له، بخالص الشكر والتقدير لسمو ولي عهد عجمان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بالنهضة التي تشهدها إمارة عجمان في مختلف المجالات.

حضر اللقاء، سعادة الدكتور مروان المهيري مدير عام الديوان الأميري في عجمان، وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.