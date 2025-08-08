مسؤول أممي : انتشار الجوع في غزة ترك آثاره المدمرة على أوضاع الناس

نيويورك في 7 أغسطس/وام/ قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن انتشار الجوع وسوء التغذية في قطاع غزة ترك آثاره المدمرة على أوضاع الناس .

وأوضح أن المستشفيات في غزة تعمل فوق طاقتها القصوى، والمرضى يستلقون على الأرض أو في الشوارع في ظل نقص الأَسرة والإمدادات الطبية والمعدات . وحذر من وقوع كارثة في حال عدم إدخال إمدادات البنزين إلى القطاع .

وقال فرحان حق في مؤتمرصحفي اليوم إن الوضع في غزة تعدى كونه كارثيا حيث إن مزيدا من الأشخاص قُتلوا وأصيبوا سواء على طول طرق قوافل المساعدات أو في مواقع إقامتهم.

