"اتحاد التنس" ينظم 157 بطولة محلية ودولية حتى نهاية 2025

دبي في 8 أغسطس/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للتنس الأرضي، عن تنظيم 150 بطولة محلية وسبع بطولات دولية خلال الربع الأخير من العام الجاري، وستكون البداية يوم 30 أغسطس الجاري من خلال بطولة تنس 360 والمقرر إقامتها في الصالة المكيفة في دبي.

وتشمل أجندة البطولات الدولية، بطولتين للماسترز تحت إشراف الاتحاد الدولي، و3 بطولات للشباب، وبطولات دولية أخرى ، فيما تقام البطولات المحلية من خلال الأكاديميات المختلفة المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، وذلك لمختلف الفئات والأعمار وستكون الجولة السادسة لبطولة مبادلة المحلية هي الأبرز حيث تنطلق 5 سبتمبر المقبل.

وأكد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام للاتحاد، جاهزية الاتحاد لتنظيم هذه الفعاليات بما يتماشى مع أهمية اللعبة وتوسيع قاعدة انتشارها، وبالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي، والأكاديميات المختلفة داخل الدولة.