قمة أمريكية روسية مرتقبة في ألاسكا لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا

عواصم في 9 أغسطس / وام / أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا بتاريخ 15 أغسطس للتفاوض حول إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأشار ترامب إلى أن الأطراف على وشك التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار قد يتطلب تنازل أوكرانيا عن أراض.

من جانبه، أكد الكرملين خطط عقد القمة، حيث نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن يوري أوشاكوف، مساعد بوتين، قوله إن الزعيمين سيركزان على مناقشة خيارات التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي إن التوصل لوقف إطلاق النار أصبح ممكنا إذا مورس ضغط كاف على روسيا، مؤكدا أنه على اتصال دائم مع الولايات المتحدة وحلفائه.

وتزامن هذا الحراك الدبلوماسي مع إعلان وزارة الدفاع الروسية، وفقا لوكالة ريا نوفوستي، عن تدمير واعتراض 97 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية وشبه جزيرة القرم خلال الليلة الماضية.

