مؤتمر بكين العالمي يرسم خارطة طريق مستقبل الروبوتات

بكين في 9 أغسطس / وام / كشف مؤتمر الروبوتات العالمي 2025، المنعقد في العاصمة الصينية "بكين"، عن رؤية متكاملة لمستقبل الروبوتات البشرية والذكية، حيث تم الإعلان عن أبرز 10 تطبيقات عملية واعدة لها، إلى جانب تحديد 10 اتجاهات رئيسية ستوجه مسار تطويرها.

وقدم المعهد الصيني للإلكترونيات قائمة بأهم 10 مجالات يتوقع أن تحدث فيها الروبوتات البشرية تأثيرا كبيرا، تشمل التصنيع المتقدم (كالسيارات والسفن)، والعمل في البيئات الخطرة (كقطاع الطاقة والبتروكيماويات)، والخدمات التجارية والمنزلية، والزراعة، بهدف رفع الكفاءة وتعزيز السلامة.

كما استعرضت منظمة التعاون العالمي للروبوت تقريرا يحدد الاتجاهات المستقبلية للتطوير، والتي تركز على تعزيز قدرات الروبوتات على الإدراك واتخاذ القرار باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتصميمها، وتوافق برمجياتها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية التعاون بين الروبوتات والبشر ووضع معايير صارمة للسلامة والأخلاق.

ويستمر المؤتمر، الذي يشارك فيه أكثر من 200 من كبرى الشركات العالمية، لمدة خمسة أيام لعرض أحدث 1500 ابتكار في هذا المجال.

