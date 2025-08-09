ألمانيا وحلفاؤها يرفضون خطة إسرائيل لاحتلال غزة .. وبرلين تعلق صادراتها العسكرية

برلين - لندن في 9 أغسطس / وام / رفضت كل من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وأستراليا، الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة، محذرة من تفاقم الكارثة الإنسانية وانتهاك القانون الدولي.

وعلى إثر القرار الإسرائيلي بتوسيع عملياتها العسكرية، أعلنت ألمانيا وقف تصدير المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في حرب غزة إلى إسرائيل حتى إشعار آخر.

وأكد بيان مشترك صادر عن الدول الخمس أن اجتياح غزة يفاقم الوضع الإنساني ويعرض حياة الرهائن للخطر وقد يؤدي إلى نزوح جماعي للمدنيين، داعيا إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات إلى السكان المتضررين في القطاع وإطلاق سراح الرهائن فورا.

وشدد البيان على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام الدائم.

