كندا تضاعف إنفاقها العسكري وتتعهد بالوصول لهدف الناتو الجديد 5%

أوتاوا في 9 أغسطس / وام / أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن حزمة إنفاق عسكري جديدة بقيمة 9 مليارات دولار كندي، مؤكدا أن بلاده ستحقق هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) للإنفاق الدفاعي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتعتزم الوصول إلى هدف الـ 5% بحلول عام 2035.

وقال كارني، في كلمة ألقاها من قاعدة عسكرية، إن النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية وأعيد تشكيله بعد الحرب الباردة يتعرض لضغوط متزايدة، مؤكدا التزام بلاده برفع الجاهزية العسكرية في مواجهة التهديدات العالمية المستجدة.

وأوضح كارني، أن الحزمة الجديدة تتضمن تخصيص ملياري دولار لزيادة رواتب الجنود، مع زيادة بنسبة 20% للرتب الأدنى، بالإضافة إلى استثمارات في المركبات القتالية والطائرات المسيرة ومعدات أخرى.

