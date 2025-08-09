بعد مهمة لخمسة أشهر .. طاقم دولي في طريقه للأرض على متن كبسولة "سبيس إكس"

واشنطن في 9 أغسطس / وام / تتجه الأنظار اليوم السبت إلى سواحل كاليفورنيا ترقبا لهبوط كبسولة "دراجون" التابعة لشركة "سبيس إكس"، وعلى متنها طاقم دولي مكون من أربعة رواد فضاء، وذلك بعد انفصالها بنجاح عن محطة الفضاء الدولية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

وأظهر بث مباشر لوكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" انفصال الكبسولة، التي تحمل رائدتي الفضاء من "ناسا" آن ماكلاين ونيكول آيرز، ورائد الفضاء الياباني تاكويا أونيشي، والروسي كيريل بيسكوف، عن المحطة الفضائية بعد إتمامهم لمهمة استمرت حوالي خمسة أشهر.

ومن المقرر أن تستغرق رحلة العودة إلى الأرض 17 ساعة لتختتم بهبوط الكبسولة في مياه المحيط الهادئ في تمام الساعة 19:33 بتوقيت الإمارات (15:33 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت.

وكان طاقم بديل قد وصل إلى المحطة في وقت سابق من شهر أغسطس الحالي لمواصلة المهام العلمية على متنها.

