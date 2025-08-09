برعاية أمريكية .. أرمينيا وأذربيجان توقعان اتفاق سلام تاريخيا في واشنطن

واشنطن في 9 أغسطس / وام / وقعت أرمينيا وأذربيجان في "واشنطن" بوساطة أمريكية، إعلانا مشتركا يضع حدا "نهائيا" للقتال بينهما، ويتضمن إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية كاملة والاحترام المتبادل لسيادة وسلامة أراضي كل منهما.

ونص الاتفاق الذي رعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة بالبيت الأبيض جمعت الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على إنشاء "منطقة عبور" عبر الأراضي الأرمينية لربط أذربيجان بإقليم ناخيتشيفان التابع لها.

ووصف الجانبان الاتفاق بـ "التاريخي"، حيث اعتبر علييف أنه يرسي السلام في القوقاز، بينما أكد باشينيان أنه يمهد الطريق لإنهاء عقود من النزاع.

ويأتي هذا التوقيع بعد حربين وعدة اشتباكات، كان آخرها سيطرة باكو على إقليم ناغورني قره باغ في سبتمبر 2023، وما تبعه من مفاوضات تضمنت تعهد أرمينيا بتعديل دستورها لإزالة أي إشارة للمطالبة بالإقليم.

