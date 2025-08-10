المحترفين الإماراتية تتوج الفائزين بجوائز الموسم

أبوظبي في 9 أغسطس/ وام/ أقامت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم حفل توزيع جوائزها للموسم الرياضي 2024-2025 في فندق قصر الإمارات بأبوظبي بحضور نجوم الكرة الإماراتية، والأندية، وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاحتفالية، تكريم شركاء النجاح من رعاة رابطة المحترفين الإماراتية، لدورهم الفعال في تنظيم وتطوير مختلف المسابقات التي تنظمها، والمؤسسات الإعلامية، في الدولة.

وسيطر شباب الأهلي بطل الرباعية في الموسم الماضي على جوائز الرابطة، اذ توج نجم الفريق سردار أزمون بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في الموسم، والبرتغالي باولو سوزا مدرب الفريق بجائزة القائد لأفضل مدرب، فيما فاز حارس شباب الأهلي حمد المقبالي بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، ونال جويلهرم داسيلفا لاعب الفريق جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب تحت 23 عاما.

كما جرى أيضا الكشف عن الفائزين بجوائز الموسم طبقا لتصويت الجماهير، ونال جائزة الكرة الذهبية لهذه الفئة المصري محمد النني لاعب الجزيرة، فيما نال هدف زميله بالفريق في مرمى العين نبيل فقير جائزة أجمل هدف.

وفيما يتعلق بالجوائز المبنية على الاحصاءات فقد فازالتوجولي لابا كودجو لاعب العين بجائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين، مسجلا 20 هدفا، ونال جائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي رامون ميريز لاعب الجزيرة، فيما نال لاعب الوحدة منصور المنهالي جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 سنة.

وفيما يتعلق بجوائز الأندية فقد فاز نادي العين بجائزة دوري الجماهير، ونال نادي الجزيرة جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص.

وخلال الحفل أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية، شعارها وهويتها البصرية الجديدة، اذ يحمل الشعار الجديد للرابطة اللون الأزرق، باسم "UAE PL" ويعد هذا التغيير هو الرابع في تاريخ الرابطة منذ تأسيسها.

وكشف سعادة عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، في كلمته خلال حفل توزيع جوائز الرابطة عن ارتفاع القيمة السوقية لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين إلى 2.6 مليار درهم، وارتفاع مشاهدات البطولة إلى 44 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى 730 مليون مشاهدة في مختلف منصات التواصل الإجتماعي الخاصة بالرابطة.

وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام" أن الموسم المقبل من دوري ادنوك للمحترفين ينتظره منافسه كبيرة بين جميع الفرق التي استعدت بشكل مميز خلال الفترة الماضية سواء من خلال التعاقدات مع اللاعبين أو استعداداتها في المعسكرات الخارجية، موضحا أن الموسم الجديد سيشهد العديد من المبادرات النوعية والمميزة لدعم الحضور الجماهيري.

وتوجه الجنيبي بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها الكبير واللامحدود، وإلى الشركاء الاستراتيجيين، ووسائل الإعلام، والجماهير صاحبة البصمة الكبيرة في هذا العمل الناجح على كافة الأصعدة، لافتا إلى أن حفل جوائز الموسم أصبح منصة لتكريم المبدعين والمميزين الذين أسهموا في نجاح مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية.

من جانبهم عبر عدد من الفائزين بجوائز الموسم عن سعادتهم بالتتويج في الحفل وأكد باولو سوزا مدرب شباب الأهلي أن هذه التكريم دافع كبير له وللفريق من أجل الحفاظ على ما وصل اليه في الموسم الماضي والتتويج بالرباعية.

وقال حمد المقبالي حارس مرمى شباب الأهلي أن الوقوف على منصة التتويج في حفل جوائز الموسم افضل تكريم بعد موسم طويل وشاق توج في النهاية بأربعة ألقاب، مؤكدا ان الفريق لا يزال أمامه الكثير في الموسم المقبل.

وأعرب محمد النني لاعب الجزيرة عن فخرة بالحصول على هذه الجائزة التي جاءت بتصويت الجمهور مؤكدا انها فخر وشرف كبير له لمزيد من النجاح والتميز مع فريقه خلال الموسم المقبل.