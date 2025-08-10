"جوجل" تطلق رسميا وكيلها الذكي للبرمجة "جولز"

سان فرانسيسكو في 10 أغسطس / وام / أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية "جوجل" رسمياً عن الإطلاق الكامل لوكيل الذكاء الاصطناعي للبرمجة "جولز"، وهو أداة تعمل على إصلاح وتحديث الأكواد البرمجية بشكل مستقل، مما يسمح للمطورين بالتركيز على مهام أخرى.

ويعمل "جولز" بشكل غير متزامن بالاعتماد على نموذج "جيميني 2.5 برو"، حيث يتكامل مع منصة "جيت هب" التابعة لمايكروسوفت لاستنساخ قواعد الأكواد ومعالجتها ضمن بيئة جوجل السحابية.

ومع الإطلاق العام، قدمت الشركة خطط أسعار جديدة تبدأ من فئة مجانية تتيح 15 مهمة يوميا، وصولا إلى فئات مدفوعة ضمن اشتراكات "جوجل أيه.آي برو" و"ألترا" بتكلفة 19.99 دولارا و124.99 دولارا شهريا على التوالي، مع حدود استخدام أعلى بكثير.

ويأتي هذا الإطلاق بعد شهرين فقط من طرحه كنسخة تجريبية في مؤتمر المطورين (آي/أو)، حيث أكدت مديرة المنتجات في مختبرات جوجل، كاثي كوريفيك، أن استقرار الأداة وجودتها بعد مئات التحديثات كانا الدافع لطرحها بشكل كامل للجمهور.

