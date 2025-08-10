استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل بينهم منتظرو مساعدات في غزة

غزة في 10 أغسطس / وام / استشهد ما لايقل عن 6 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في سلسة هجمات وقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، طال عدد منها تجمعات لمنتظري المساعدات.

ونقلت مصادر طبية أن 4 فلسطينيين استشهدوا في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية على تجمع وسط خان يونس، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بنيران القوات الإسرائيلية قرب محور نتساريم، فيما سقط شهداء وجرحى آخرون في هجوم مماثل على منتظري المساعدات جنوب خان يونس.

بالتزامن مع ذلك، شوهدت مروحيات "الأباتشي" الإسرائيلية وهي تطلق نيرانها شرق مدينة غزة.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي خلفت، بحسب بيانات صحية 61,369 شهيدا و152,850 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

- خلا -