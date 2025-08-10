الإنتاج الصناعي السعودي يرتفع 7.9% في يونيو

الرياض في 10 أغسطس / وام / أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يونيو 2025 سجل ارتفاعا بنسبة 7.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وجاء هذا النمو مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 8.6%، فيما سجل مؤشر الأنشطة النفطية نموا سنويا بنسبة 7.7%.

وعلى صعيد الأنشطة الرئيسية، قاد نشاط الصناعة التحويلية النمو بارتفاع بلغ 11.1%، كما سجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر نموا بنسبة 6.0%، وارتفع نشاط إمدادات المياه بنسبة 6.9%، وإمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 5.6% على أساس سنوي.

