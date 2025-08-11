انخفاض صادرات كوريا بنسبة 4.3% خلال أول 10 أيام من أغسطس

سيئول في 11 أغسطس/ وام/ انخفضت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 4.3 % على أساس سنوي خلال الأيام العشرة الأولى من أغسطس الجاري، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تباطؤ الصادرات إلى الولايات المتحدة على خلفية إجراءات الرسوم الجمركية الأمريكية، وذلك وفق البيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية اليوم.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب ” الكورية، أن قيمة صادرات البلاد بلغت 14.7 مليار دولار خلال الفترة من 1 إلى 10 أغسطس، مقارنة بـ 15.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا بيانات دائرة الجمارك.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 13.6 % على أساس سنوي إلى 15.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 1.2 مليار دولار.

ورغم الانخفاض بشكل عام، ارتفع متوسط قيمة الصادرات اليومي بنسبة 9.3 % إلى 2.1 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.

