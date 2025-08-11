1.5 تريليون دولار إيرادات قطاع الصناعات الخفيفة بالصين خلال النصف الأول

بكين في 11 أغسطس/ وام/ بلغت الإيرادات التشغيلية لشركات الصناعات الخفيفة الكبرى في الصين 11.3 تريليون يوان "حوالي 1.57 تريليون دولار أمريكي" خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما سجلت القيمة المضافة لهذه الشركات نموا بنسبة 7 % على أساس سنوي، وفق البيانات الصادرة عن المجلس الوطني الصيني للصناعات الخفيفة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، أن السياسات التحفيزية أدت دورا بارزا في سوق الاستهلاك، حيث تجاوزت مبيعات 11 فئة من منتجات الصناعات الخفيفة 4.3 تريليون يوان خلال النصف الأول، بزيادة قدرها 11.6 % على أساس سنوي.

وعلى صعيد الترقية الصناعية، تسارعت وتيرة التحول نحو المنتجات المتطورة والذكية، حيث بلغت نسبة انتشار أدوات البحث والتطوير الرقمية بين شركات الصناعات الخفيفة الكبرى 86.2 %، مما ساهم في دفع الإنتاج واسع النطاق للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

وتشير شركات الصناعات الخفيفة الكبرى في الصين إلى الشركات التي لا تقل إيرادات الأعمال الرئيسية السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان.

- خلا -