بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب تنطلق 15 أغسطس

أبوظبي في 11 أغسطس/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي، اليوم، عن انطلاق بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة للشباب يوم 15 أغسطس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، لمختلف الفئات العمرية من 10 أعوام إلى 17 عاما للاعبين من مختلف أندية الدولة وخارجها.

ويتنافس اللاعبون المشاركون في أكثر من 90 فئة وزنية موزعة على الأعمار من 10 أعوام إلى 11 عاما، و12 إلى 13 عاما، و14 إلى 15 عاما، و16 إلى 17 عاما، فيما تجري اللجنة المنظمة للبطولة عملية الوزن والفحص الطبي يوم الأربعاء المقبل في مقر الاتحاد بأبوظبي.

وقال علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج المدير التنفيذي للاتحاد، إن البطولة تقام ضمن أجندة الاتحاد الرامية إلى دعم فئة الشباب وتطوير مواهبهم من خلال إقامة البطولات المتنوعة، فضلا عن كونها فرصة للاستعداد قبل المشاركة في بطولة العالم للشباب المقررة الشهر المقبل في سبيس 42 أرينا بأبوظبي .