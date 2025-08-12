4.61 مليار درهم إيرادات "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال الربع الثاني

أبوظبي في 12 أغسطس/ وام/ أعلنت شركة “أدنوك للإمداد والخدمات”، اليوم، عن تحقيق نتائج مالية استثنائية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2025 بما يتجاوز توقعات السوق ويؤكد كفاءتها التشغيلية ومرونتها العالية في مواجهة تقلبات السوق.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 40% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.61 مليار درهم “1.25 مليار دولار”.

كما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً نسبته 31% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.47 مليار درهم “400 مليون دولار” وارتفع صافي الربح للربع الثاني بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى 866 مليون درهم “236 مليون دولار”.

بالنسبة للنصف الأول من عام 2025، بلغت إيرادات الشركة 8.95 مليار درهم “2.43 مليار دولار” بزيادة نسبتها 40% على أساس سنوي.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26% لتصل إلى 2.73 مليار درهم “744 مليون دولار” خلال الفترة نفسها، مدفوعةً بالأداء القوي عبر جميع قطاعات الأعمال، وهو ما أدى إلى الحفاظ على هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 30%.

كما بلغ صافي الربح للنصف الأول من العام 1.54 مليار درهم “420 مليون دولار” بنسبة زيادة قدرها 5% عن النصف الأول من عام 2024، و18% عن النصف الثاني من العام السابق.

وساهم نموذج الأعمال المتنوع والمرن لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" في تمكينها من تحقيق صافي أرباح قوي وتدفقات نقدية تشغيلية قوية، وذلك برغم التحديات في منظومة أسعار تأجير السفن في قطاعات الغاز والناقلات والبضائع السائبة الجافة.

وفي خطوة تؤكد الأداء القوي في قطاعات الأعمال الرئيسية للشركة وتحسن هوامش الربح، قامت "أدنوك للإمداد والخدمات" برفع توجيهاتها للعام بأكمله، حيث تتوقع نمواً أسرع بسبب الطلب القوي المتوقع وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر مجالات الأعمال الأساسية.

كما تستمر الشركة في جهودها لخلق وتعزيز القيمة ورفع كفاءة العمليات عبر محفظة أصولها المتنوعة، بالتزامن مع دفع عجلة التكامل والابتكار من خلال شركاتها التابعة في قطاعات الخدمات اللوجستية البحرية والشحن، "زاخر مارين إنترناشونال" و"نافيغ8".

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، إن الإعلان عن تحقيق الشركة لأعلى نتائج فصلية في تاريخها يجسِّد قوة إستراتيجية النمو النوعي التي تتبعها، وقدرتها على اغتنام الفرص المتنوعة عبر قطاعات الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن والخدمات.

وأضاف أن هذا الأداء المالي القياسي يؤكد استمرار تفوق الشركة على توقعات السوق، مدفوعاً بتدفقات نقدية قوية، وشراكات إستراتيجية، وكفاءة تشغيلية عالية، مشيرا إلى أنه تماشياً مع هذا الزخم، فإن توجيهات الشركة المحدَّثة للسنة المالية بأكملها تُجسِّد ثقتها في تقديم قيمة طويلة الأمد لمساهميها.

وأوضح المصعبي أن قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة سجل أداءً استثنائياً، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى4.74 مليار درهم “1.29 مليار دولار”، مدفوعةً بطلب قوي ونمو إستراتيجي في المجالات الرئيسية، لافتا إلى أن هذا الأداء المتميز انعكس على الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، التي ارتفعت بنسبة 27% لتبلغ 1.54 مليار درهم “420 مليون دولار” ، وهو ما يؤكد الدور الحيوي لهذا القطاع في تعزيز النتائج الإجمالية للشركة.

ويعود هذا النمو المربح إلى الاستخدام القوي لمنصات الإسناد البحرية، وارتفاع أسعار السوق في هذا المجال، وتحسن الربحية في منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة، إلى جانب زيادة نشاط التأجير.

كما ساهمت مشروعات الهندسة والمشتريات والبناء، بما في ذلك جزيرة "العميرة" الاصطناعية وحقلا "الحيل" و"غشا"، في تحقيق زيادات قوية في الإيرادات.

وسجلت إيرادات قطاع الشحن البحري ارتفاعاً استثنائياً بنسبة 89% لتصل إلى 3.602 مليون درهم “981 مليون دولار”، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، ويعود هذا الأداء بشكل رئيسي إلى تضمين الإيرادات الناتجة عن أسطول ناقلات النفط التابعة لشركة "نافيغ8"، وهو ما يُمثل خطوة مهمة في جهود التوسع الاستراتيجي للشركة.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 1.06 مليار درهم “290 مليون دولار”، ما يجسِّد قوة التنفيذ التشغيلي ، ويؤكد هامش الأرباح القوي البالغ 30% قدرة الشركة على خلق قيمة قوية حتى في ظروف الأسواق الأقل نشاطاً.

من جهة أخرى، يستمر قطاع الخدمات في دعم نموذج الأعمال المتنوع للشركة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى 607 ملايين درهم "165 مليون دولار".

كما نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 121 مليون درهم “33 مليون دولار”، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة حجم الأعمال في محطة "بروج" للحاويات، إلى جانب حصة الشركة من أرباح خدمات تزويد السفن بالوقود التابعة لـ “Integr8".