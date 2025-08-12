تكريم 18مستشفى بأبوظبي لدورها في تعزيز برنامج متابعة صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة

أبوظبي في 12 أغسطس/ وام/ احتفلت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة وجامعة خليفة، بجهود 18 مستشفى في إمارة أبوظبي تقديرا لدورها البارز في تنفيذ أول برنامج شامل لمتابعة صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة في الإمارة.

وتهدف هذه المبادرة الرائدة، التي أُطلقت عام 2023، إلى إحداث تحول نوعي في رعاية الأم والطفل من خلال دمج الجوانب السلوكية والاجتماعية والاقتصادية والسريرية في برنامج متابعة متكامل يغطي مرحلة الحمل وما بعد الولادة، فيما تم تطوير هذا البرنامج ليشكل ركيزة لصنع السياسات المبنية على الأدلة وتعزيز التدخلات الصحية الوقائية.

وقال سعادة الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي للمعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، إن الهيئة عملت بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، على تطوير برنامج يتجاوز البيانات السريرية، ليستمع إلى الأمهات، ويوثق تجاربهن الحياتية، ويقدم رؤى قيمة حول كيفية تأثير فترات رحلات الحمل على صحة الأم والطفل، ما يمكّن من تصميم خدمات دعم ورعاية تستجيب لاحتياجات الأسر الحقيقية.

من جانبه قال سعادة الدكتور راشد عبيد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، إن هذه المبادرة تعكس التزام إمارة أبوظبي ببناء منظومة صحة عامة عالمية المستوى تركز على الوقاية، ويتيح هذا البرنامج الاستفادة من البيانات الفورية لفهم العوامل المؤثرة في صحة الأمهات والأطفال، وتصميم تدخلات دقيقة وعادلة.

وتتضمن أهداف البرنامج الأساسية، توفير رؤى فورية لتحسين صحة الأمهات والأطفال، بما في ذلك مؤشرات مثل: معدلات الرضاعة الطبيعية، والتغذية، والصحة النفسية، ووزن الطفل عند الولادة، بجانب فهم العوامل الاجتماعية والسلوكية التي تؤدي إلى ولادة أطفال منخفضي الوزن من خلال رصد ومعالجة المحددات الاجتماعية المؤثرة، مما يسهم في تمكين التدخل المبكر والدعم الموجّه.

أطلق البرنامج في مرحلته الأولى في عام 2023 في مستشفيات الكورنيش، ودانة الإمارات، وميديكلينك - المطار، ومستشفى مدينة زايد، وشهد مشاركة واسعة من الأمهات من خلال اختيار عشوائي لضمان التمثيل الشامل للمجتمع.

وبحلول منتصف عام 2025، توسع نطاق البرنامج ليشمل 18 مستشفى في الإمارة، بمشاركة أكثر من 3417 أما حتى الآن، ما ساهم في بناء قاعدة بيانات قيّمة لرسم سياسات الصحة العامة الخاصة بالأم والطفل في أبوظبي.

وتُجسد هذه المبادرة نموذجًا فاعلًا للتعاون المؤسسي بين هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ومركز أبوظبي للصحة العامة، في بناء برنامج صحي استباقي قائم على البيانات ويحقق أثرًا مستدامًا في المجتمع.

وشمل التكريم المستشفيات التالية، الكورنيش، ودانة الإمارات، وميديكلينيك شارع المطار، ومستشفى مدينة زايد، ومستشفى كند، ومستشفى توام، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومستشفى إن إم سي رويال للنساء المحدودة، ومستشفى برجيل ذ.م.م، ومستشفى إن إم سي التخصصي المحدودة - أبوظبي، وميديكلينيك مستشفى الجوهرة، وميديكلينيك مستشفى النور، ومستشفى إن إم سي رويال المحدودة مدينة خليفة، ومستشفى إن إم سي رويال المحدودة مدينة محمد بن زايد، ومستشفى إل إل إتش - مصفح، ومستشفى إل إل إتش - المرور، ومستشفى ميديور 24x7 ومدينة برجيل الطبية.