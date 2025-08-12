هيئة الرعاية الأسرية : الشباب أثمن ثروات الأوطان

أبوظبي في 12 أغسطس/ وام/ قالت سعادة سلامة العميمي، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، إن الشباب يمثلون أثمن ثروات الأوطان، وركيزة نهضتها وعنوان رفعتها، مشددة على أن الاستثمار فيهم، هو استثمار مباشر في مستقبل أكثر رخاءً وازدهاراً لجميع فئات المجتمع.

وقالت إنه إيماناً منها بأهمية تمكين فئة الشباب ومدّهم بشتى سبل الدعم والتمكين، حرصت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، على توفير أفضل الفرص التي تمكّن شباب الوطن من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية، وتعزيز مكانة الإمارات ورفع رايتها عالياً في ميادين التميّز والتفوّق.

وأضافت أنه انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، تواصل هيئة الرعاية الأسرية توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية وتمكين وذلك من خلال حرص مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الشباب، عبر توعيتهم بالمخاطر الرقمية.

وأكدت سعادتها أن الهيئة تواصل العمل على تعزيز ثقة الشباب بأنفسهم، وتنمية قدرتهم على مواجهة التحديات عبر ترسيخ مفاهيم الاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، وتعليمهم كيفية حماية خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية من الغرباء، إلى جانب تمكين أولياء الأمور ومقدّمي الرعاية من لعب دور فاعل في توعية الأبناء والمراهقين بأسس التواصل الرقمي الآمن.

